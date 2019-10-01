Мошенники «собирают деньги на похороны» девочки, погибшей под автокраном

Об этом заявила подруга пострадавшей в социальной сети.

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В социальной сети «Вконтакте» появилась запись о том, что мошенник собирает деньги на похороны девочки-подростка, погибшей под колесами автокрана.

«Появилась информация, что некий мужчина представляется отцом Вики и собирает деньги на её похороны. Мы и Викин папа не собираем деньги на похороны. Если нам что-то потребуется, я напишу лично, других информаторов нет», — написала Екатерина, подруга погибшей.

Напомним, трагедия произошла 28 сентября на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Информация о ДТП сначала появилась в социальных сетях. Друзья погибшей рассказали, что девочка выбежала на дорогу, когда зеленому свету на светофоре оставалось гореть буквально несколько секунд.

30 сентября суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения для водителя автокрана. Его заключили под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело за несоблюдение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.