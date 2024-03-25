Автобус с людьми вспыхнул в Челябинской области

Пассажирам удалось спастись

Сегодня утром, 25 марта, в Ашинском районе Челябинской области загорелся микроавтобус с людьми. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Автомобиль полностью сгорел.



«Огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сима. Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

Один из пассажиров рассказал уфимскому телеканалу UTV, что микроавтобус ехал из села Верхние Киги в Уфу. Мужчина уснул в машине, а проснулся из-за духоты в салоне. Автомобиль уже горел. Из него эвакуировались все, кроме него и пожилой женщины. Он вышел из маршрутки последним.

Пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области опубликовала рекомендации в случае возгорания автомобиля. Нужно остановить машину на обочине, высадить пассажиров, заглушить двигатель и поставить авто на «ручник». После чего позвонить в экстренные службы. Если пожар не угрожает здоровью и безопасности, следует использовать огнетушитель.