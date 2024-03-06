В Новосинеглазово мужчина погиб на пожаре из‑за непотушенной сигареты

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности

Сегодня, 6 марта, в квартире на улице Чехова в поселке Новосинеглазово вспыхнул пожар. На месте происшествия обнаружили тело мужчины, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Экстренные службы вызвали соседи, когда обнаружили задымление в подъезде.

«Пожарные вскрыли дверь, на диване был обнаружен сидящий пожилой мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной ЧП стала непотушенная сигарета», — рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила всего 1 кв. м, однако этого хватило для концентрации ядовитого газа.

В ГУ МЧС по региону напоминают, что во сне человек не улавливает запаха дыма. Спасти при задымлении может только пожарный извещатель, который прервет звуковым сигналом даже самый крепкий сон.