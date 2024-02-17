Женщина погибла при пожаре в бане в Челябинске

Причина ЧП выясняется

Сегодня, 17 февраля, в частном секторе Челябинска загорелась деревянная баня. Ликвидируя возгорание, спасатели обнаружили тело женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла на улице Барабинской. Сотрудники МЧС оперативно локализовали, а затем ликвидировали возгорание. В ходе разбора конструкций было обнаружено тело пожилой женщины. Ее личность устанавливается.

Еще один пожар произошел в квартире на 9 этаже в доме, расположенном на Шоссе Металлургов. Прибывшие пожарные обнаружили горение мебели на площади 12 квадратных метров. Самостоятельно из подъезда вышли 20 человек, пожарные эвакуировали с помощью спаскомплектов женщину и подростка. Пострадавших нет, причина выясняется.