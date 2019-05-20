/ Американец, обвиняемый в распространении детского порно, не смог обжаловать приговор

Мужчину оставили за решеткой на полный срок.

Очередное судебное заседание по делу Дэвида Лэнга прошло в Челябинском областном суде. Американец пытался обжаловать приговор, вынесенный ему полгода назад. Мужчину обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, однако подсудимый заявлял, что не причастен к этому.

Однако в суде снова установили, что Дэвид Лэнг с 2005 по 2015 годы изготавливал, хранил и распространял порнографические материалы. В Челябинске он снимал квартиры, превращал их в студию для съемки видео 18+, в которых участвовали, в том числе, несовершеннолетние.

Кроме того, у Дэвида Лэнга была помощница, которая находила «актеров», делала им макияж и укладку, выступала в качестве переводчика.

Приговор обжаловал только Лэнг и его адвокат, они просили его отменить оправдать Лэнга по всем статьям обвинения. 17 мая 2019 года Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, оставил без изменения приговор Курчатовского районного суда Челябинска от 1 октября 2018 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Дэвиду Лэнгу предстоит провести в колонии общего режима 7 лет и 6 месяцев.

Напомним, в конце ноября 2015 года челябинские полицейские задержали 62-летнего мужчину, который подозревался в незаконном изготовлении и обороте порно. Во время обысков дома у него было найдено множество различных порноматериалов как с участием взрослых, так и с несовершеннолетними.