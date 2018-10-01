/ Американца, обвиняемого в распространении детского порно, ждут годы в колонии

Гособвинение просило приговорить мужчину к заключению на 15 лет.

Завершился судебный процесс по делу Дэвида Лэнга, американца, преподававшего в Челябинске английский язык и тайно распространявшего порно. Подсудимого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Суд назначил более мягкое наказание, чем просило гособвинение. Дэвида Лэнга могли приговорить к 15 годам за решеткой.

В совокупности Дэвиду Лэнгу назначили 7 лет и 6 месяцев в колонии общего режима за создание и распространение порнороликов. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, в конце ноября 2015 года челябинские полицейские задержали 62-летнего мужчину, который подозревался в незаконном изготовлении и обороте порно. Во время обысков дома у него было найдено множество различных порноматериалов как с участием взрослых, так и с несовершеннолетними.