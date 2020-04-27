9 челябинцев попались на предоставлении фиктивной прописки

В своих квартирах они зарегистрировали почти 50 иностранцев.

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Предоставление фиктивной прописки — дело не новое. Сотрудники полиции постоянно борются с подобными преступлениями. Там участковые из отделов «Тракторозаводский», «Северо-Западный», «Калининский», «Ленинский» и «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску выявили 9 человек, которые прописали в своих квартирах иностранцев, но приглашать их с собой жить не собирались.

«Установлены две ранее судимые местные жительницы, 1980 и 1994 годов рождения, и 7 местных жителей в возрасте от 22 до 53 лет, один из которых ранее судимый. Подозреваемые фиктивно зарегистрировали в своих квартирах 47 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им указанное жилое помещение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По всем фактам были заведены уголовные дела. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время они должны явиться в полицию.