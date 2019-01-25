/ Отечественную легковушку разорвало на части в Челябинской области

В результате ДТП пострадала владелица автомобиля и ее пассажирка.

Страшная авария с участием автомобилей ВАЗ-21 099 и «Киа Рио» произошла вчера, 24 января на трассе Верхний Уфалей — Уфимка. Отечественную легковушку буквально разорвало на части от удара с корейской машиной.

45-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 21 099, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Кио Рио, под управлением 42-летнего мужчины. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В столкновении пострадали двое: водитель ВАЗа и ее 35-летняя пассажирка. Обе женщины были госпитализированы. На кадрах с места ДТП видно, что сильно пострадали и обе машины. Передняя часть «Девяносто девятой» лежит в нескольких метрах от остальной машины, тогда как у «Киа» смят капот и поврежден перед.