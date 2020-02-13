82-летний пенсионер из Златоуста погиб в результате пожара

Пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома.

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Пламя в частном доме разгорелось поздней ночью, запах гари почувствовали соседи и вызвали пожарных. Во время тушения в одной из комнат обнаружили тело хозяина дома. Соседи рассказали, что мужчина в последнее время часто употреблял спиртные напитки. По одной из версий, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

«Установлено, что возгорание случилось на полу возле печи, печка накануне не топилась, поэтому причиной пожара мы рассматриваем неосторожность при курении», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 Златоуста Евгений Асмачко.

По информации, полученной от медицинских работников, стало известно, что погибший часто находился на лечении в психиатрическом диспансере. На данный момент дознаватели выясняют истинную причину пожара.