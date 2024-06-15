82-летний автомобилист устроил смертельную аварию под Челябинском

Несколько человек в больнице с травмами

Днем 15 июня в Сосновском районе на 4 километре трассы Челябинск — Харлуши столкнулись два легковых автомобиля. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Известно, что 82-летний водитель «ВАЗа» при развороте не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «Тойота Ист».

В результате водитель и пассажирка «ВАЗа» — женщина около 80 лет — получили травмы, их госпитализировали. Еще одна пассажирка отечественного авто скончалась при транспортировке в больницу.

Водитель автомобиля «Тойота» и двухлетний пассажир также получили травмы. Они в больнице.

Ранее смертельное ДТП произошло в Саткинском районе. В результате погибли двое взрослых, девятилетний мальчик госпитализирован.

Всего с начала 2024 года в Челябинской области в авариях пострадали 88 детей, еще трое скончались. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей строго соблюдать правила безопасности.