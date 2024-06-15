Семья разбилась в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Взрослые погибли, ребенок госпитализирован

Сегодня, 15 июня, утром на трассе М-5 на территории Саткинского района произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 7:15 на 1689 километре трассы. 58-летний водитель автомобиля «МАН» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель и 39-летняя пассажирка „Мазды“ скончались на месте происшествия. В момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. Девятилетний пассажир госпитализирован, в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве, пристегнут ремнем безопасности»,— уточнили в ведомстве.

Водитель автомобиля «МАН» также получил травмы. Его госпитализировали.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка. На участке трассы введено реверсивное движение.