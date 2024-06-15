88 детей получили травмы в ДТП в Челябинской области с начала 2024 года

Еще трое погибли

За пять месяцев 2024 года в Челябинской области произошло 76 ДТП, во время которых в автомобилях находились дети. В результате 88 детей до 16 лет получили травмы, еще трое погибли. В областной Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и осторожными, если в машине есть дети.

«Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 6700 нарушений правил перевозки детей с начала года. В отношении водителей составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере трех тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.

Инспекторы призывают включать режим дополнительной безопасности, если в машине есть ребенок. А именно: снижать скорость, избегать рискованных маневров, чаще отдыхать и обязательно использовать ремни безопасности.

Напомним, рано утром 15 июня в Саткинском районе при столкновении автомобиля «Мазда» с большегрузом погибли мужчина и женщина. Девятилетний мальчик, который находился с ними в машине, госпитализирован.