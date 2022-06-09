В Челябинске водитель маршрутки сбил женщину с коляской

Нарушителя нашли в течение трех часов, ему грозит лишение прав за оставление места ДТП

На пересечение улицы Чичерина и Комсомольского проспекта в Челябинске водитель маршрутного такси наехал на женщину с коляской, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

«На перекрестке улиц Чичерина и Комсомольский проспект водитель, 1976 года рождения, управляя автомобилем Пежо Боксёр, при повороте налево совершил наезд на пешехода с коляской, после чего скрылся. Разыскан в течение трех часов. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора»,— уточнили обстоятельства ДТП в ведомстве.

В результате аварии женщина получила травму, ей назначено амбулаторное лечение. Ребёнок, находившийся в коляске, не пострадал.

Водителя Пежо привлекли к ответственности по статье 12.18 и части 2 статьи 12.27 КОАП РФ(Оставление места ДТП). По этой статье водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

