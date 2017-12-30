/ 7-летний ребенок погиб во время поездки с семьей в Саткинском районе

На «легковушку» наехала фура под управлением пьяного водителя.

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Сегодня, 30 декабря, на трассе М-5 Москва-Челябинск в Саткинском районе произошла смертельная авария. Фура буквально раздавила иномарку, в которой находились водитель и три пассажира — два ребенка и женщина. В результате ДТП погибла 7-летняя девочка. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель большегруза «Вольво» в момент столкновения был пьян.

Водитель «Субару» 1983 года рождения из Свердловской области, и пассажиры — 34-летняя женщина и 4-летний ребенок получили телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, руководство ОМВД России по Саткинскому району. Проведенным медицинским освидетельствованием у водителя грузовой машины 1965 года рождения выявлено состояние опьянения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.