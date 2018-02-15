/ 26 лет «строгача» назначили надругавшемуся над незнакомым мальчиком отцу троих детей на Южном Урале

Мужчина запер ребенка в квартире и изнасиловал.

39-летний житель Южноуральска проведет 26 лет в колонии строгого режима после изнасилования 13-летнего мальчика. Мужчина заманил в квартиру незнакомого мальчика, отобрал у него телефон и запер его. После чего опоил мальчика и надругался над ним. В суде сообщили, что прежде мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Также известно, что у осужденного есть супруга и трое собственных детей.



Южноуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Челябинской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, т. е. мужеложство и иные действия сексуального характера, с применением насилия, соединенные с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и статьей 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что помимо реального срока мужчине назначено ограничение свободы на срок 2 года.

