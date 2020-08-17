15 тысяч литров нелегального спирта изъяли в Челябинской области

«Паленый» алкоголь готовили жители Каслей.

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В Каслях Челябинской области сотрудники уголовного розыска задержали изготовителей нелегального алкоголя. У подозреваемых была найдена крупная партия спирта и алкогольных напитков.

Был проведен обыск . Правоохранители обнаружили 2 300 бутылок алкоголя и 15 тысяч литров спирта. Нелегальные производители готовили на продажу алкоголь в арендованных складах с помощью подручных средств. Подозреваемым грозит наказание по Уголовному Кодексу Российской Федерации.

«Главным следственным управлением областного главка МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент 39-летний и 28-летний подозреваемые находятся под стражей.