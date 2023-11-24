14 свертков с метадоном пытался выбросить при задержании житель Кыштыма

Полицейские выяснили, что мужчина сбывал наркотики в интернете

В Кыштыме сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кыштымский» задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.



Во время задержания мужчина выбросил на землю 14 свертков с наркотиками, которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия. При проведении личного досмотра обнаружили еще пять свертков с наркотическим веществом. Общая масса изъятого составила почти 10 граммов. Экспертиза показала, что внутри был метадон. Оперативники выяснили, что мужчина занимался незаконным сбытом наркотиков через интернет.

оперативная съемка ГУ МВД России по Челябинской области

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“)», — сообщили в полиции региона.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.