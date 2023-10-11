Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области задержали четырех иностранцев в возрасте от 19 до 29 лет c 150 дозами героина и метадона, сообщили в региональном полицейском главке.
Выяснилось, что задержанные ранее не судимы, имеют документы на временное проживание в РФ.
«Общий вес изъятого наркотика составил около 240 граммов, из них 35 граммов метадона и более 200 граммов героина, а при обыске по месту жительства были изъяты весы и упаковочный материал. Стоит отметить, что уже 0,2 грамма метадона и 0,1 грамма героина являются значительным размером. Наркотики задержанные собирались сбыть через тайники-закладки», — рассказали в ГУ МВД по региону.
Все четверо заключены под стражу.