В Челябинске четырех иностранцев задержали с метадоном и героином

Мужчины приехали в РФ для легального заработка, но согласились на противозаконную деятельность

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Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области задержали четырех иностранцев в возрасте от 19 до 29 лет c 150 дозами героина и метадона, сообщили в региональном полицейском главке.

Выяснилось, что задержанные ранее не судимы, имеют документы на временное проживание в РФ.

«Общий вес изъятого наркотика составил около 240 граммов, из них 35 граммов метадона и более 200 граммов героина, а при обыске по месту жительства были изъяты весы и упаковочный материал. Стоит отметить, что уже 0,2 грамма метадона и 0,1 грамма героина являются значительным размером. Наркотики задержанные собирались сбыть через тайники-закладки», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Все четверо заключены под стражу.