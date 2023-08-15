В Челябинске женщину задержали с 44 свертками метадона

Обвиняемая распространяла наркотики, чтобы заработать себе на дозу

В Челябинске полиция задержала 38-летнюю женщину с 44 свертками метадона, которые она собиралась спрятать в тайники-закладки. Задержанная успела заложить восемь таких свертков, а при обыске в ее квартире оперативники нашли еще 30 граммов вещества. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Полицейские установили, что задержанная сама является наркопотребителем и занималась распространением метадона, чтобы заработать на очередную дозу», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических веществ»). Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.