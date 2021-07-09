Исполняющий обязанности начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области Игорь Чистяков сообщил, что общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет 4800 га. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ситуация очень серьезная, ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром.

«В результате перехода огня на поселок Джабык Карталинского района загорелись 23 дачных и 40 жилых домов. Проведена эвакуация населения в поселок Снежный», — заявил Игорь Чистяков.

МЧС по Челябинской области утверждает, что непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Авиацией МЧС России совершено 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. Для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России с ВАП-2. На ликвидацию пожара привлечены более 300 человек и 70 единиц техники.

Губернатор Челябинской области ввел режим чрезвычайной ситуации на юге области.

В поселке Джабык сгорело 60 строений,из них 40 жилых домов. Эвакуированных жителей временно размещают в школах поселка Снежный и Карталов.