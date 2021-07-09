130 тонн воды сброшено на горящие поселки Челябинской области

В МЧС России по Челябинской области дали краткое пояснение по текущей чрезвычайной ситуации на юге области





Ситуация очень серьезная, ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром.



«В результате перехода огня на поселок Джабык Карталинского района загорелись 23 дачных и 40 жилых домов. Проведена эвакуация населения в поселок Снежный», — заявил Игорь Чистяков.



МЧС по Челябинской области утверждает, что непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.



Авиацией МЧС России совершено 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. Для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России с ВАП-2. На ликвидацию пожара привлечены более 300 человек и 70 единиц техники.



Губернатор Челябинской области ввел



Исполняющий обязанности начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области Игорь Чистяков сообщил, что общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет 4800 га. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.Ситуация очень серьезная, ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром.МЧС по Челябинской области утверждает, что непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.Авиацией МЧС России совершено 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. Для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России с ВАП-2. На ликвидацию пожара привлечены более 300 человек и 70 единиц техники.Губернатор Челябинской области ввел режим чрезвычайной ситуации на юге области.

В поселке Джабык сгорело 60 строений, из них 40 жилых домов. Эвакуированных жителей временно размещают в школах поселка Снежный и Карталов.