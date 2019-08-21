У водителя мусоровоза, устроившего ДТП в Челябинске, в крови был найден морфин

Ему может грозить лишение свободы от 5 до 12 лет.

В Челябинске задержали водителя мусоровоза, который ночью 20 августа протаранил микроавтобус. Скоро ему будет избрана мера пресечения. Прокуратура Челябинска сообщает, что в крови виновника ДТП были найдены остатки морфина.

Вчера, 21 августа, в Челябинске, в Областной клинической больнице, скончалась одна из пострадавших, пассажирка автобуса «Уфа-Нижневартовск». Из-за этого виновнику ДТП предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, «Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее водитель мусоровоза не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Теперь мужчине грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Напомним, ДТП произошла ночью 20 августа на улице Блюхера в Челябинске: мусоровоз протаранил микроавтобус рейса «Уфа-Нижневартовск». В это страшной аварии пострадали 13 человек, пять из которых до сих пор находятся на госпитализации.