13-летнюю челябинку, подозреваемую в расправе над котенком, поместили в центр временного содержания

Инцидент произошел в конце ноября в микрорайоне Академ Риверсайд

13-летнюю челябинку, подозреваемую в жестокой расправе над котенком, поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Информацию об этом корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Я поеду к ней в понедельник-вторник, все точно узнаю, как будет вестись с ней работа»,— рассказала детский омбудсмен.

Напомним, инцидент произошел в конце ноября в микрорайоне Академ Риверсайд в подъезде дома № 44 по улице 40-летия Победы. Как сообщали местные жители в социальных сетях, на 15 этаже они увидели разорванного на части котенка, в пасть которого была вставлена сигарета. Кроме того, его кровью была исписана дверь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» и начала расследование. Возможной подозреваемой стала 13-летняя челябинка. Причем известно, что девочка уже не в первый раз так жестоко расправлялась с питомцами. Правоохранители решали вопрос о помещении девочки в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.