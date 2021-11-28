На Северо-Западе Челябинска неизвестные растерзали котенка

Возбуждено уголовное дело

В микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске в одном из домов неизвестные растерзали котенка и исписали его кровью двери. Местные жители обратились в полицию, возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 28 ноября, корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Информация о жестоком обращении с животным появилась в социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ микрорайона. По словам местных жителей, на 15 этаже в подъезде дома № 44 по улице 40-летия Победы неизвестные разорвали котенка на части, в отрубленную голову вставили сигарету, а его кровью исписали двери.

Местные жители сразу же вызвали полицию, факт выезда на место правоохранителей корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сообщение поступило в Отдел полиции Северо-Западный, на место выезжали сотрудники полиции, все зафиксировали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают лиц, причастных к совершению преступления.