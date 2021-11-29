В Челябинске нашли возможную подозреваемую в расправе над котенком

Животное разорвали на части и исписали кровью двери подъезда

В Челябинске расследуется уголовное дело о жестокой расправе над котенком в микрорайоне Академ Риверсайд. Найдена возможная подозреваемая в жестоком обращении с животным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«К совершению противоправного деяния причастна несовершеннолетняя, 2008 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции с подростком проводится работа, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о помещении ее в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Академ Риверсайд. Местные жители обратились в полицию, когда обнаружили на 15-м этаже дома останки котенка, которого разорвали на части, а его кровью исписали двери.