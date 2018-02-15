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/ 18-летний челябинец пойдет под суд за интимную связь с 13-летней девочкой

18-летний челябинец пойдет под суд за интимную связь с 13-летней девочкой

Молодой человек воспользовался «возрастной незрелостью» своей знакомой.
сегодня в 12:22
  |  Происшествия

История загадочного исчезновения 13-летней школьницы в Челябинске закончится в суде. Еще в ноябре прошлого года на поиски пропавшей девочки вышли волонтеры, а вскоре исчезновением заинтересовались правоохранительные органы. Оказалось, что подросток взяла у родителей крупную сумму денег и сбежала с 18-летним молодым человеком, заявив, что намерена уехать с ним в другой город.

Пара познакомилась в социальных сетях в 2015 году, но решились на встречу только через несколько лет. При этом родители несовершеннолетней об их отношениях знали. Когда девочка, не отличавшаяся плохим поведением, перестала выходить на связь, отец и мать забеспокоились и обратились в полицию. После того, как школьницу нашли, вскрылись неожиданные подробности.

В ходе процессуальной проверки стали известны обстоятельства произошедшего. Установлено, что мужчина в период с апреля по ноябрь 2017 года в своей квартире в поселке Новосинеглазово совершил несколько половых сношений с 13-летней потерпевшей. — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь уже 19-летний молодой человек стал обвиняемым по уголовному делу за половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительное заключение.

Он, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте 13-летней потерпевшей, пользуясь доверием и возрастной незрелостью последней, в своей квартире неоднократно вступал с ней в половую связь по обоюдному согласию. — добавили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что он также совершил 6 краж аккумуляторов и другого имущества из отечественных автомобилей граждан в Советском районе Челябинска. Ущерб — около 19 тысяч рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Кража». Документы передали для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска.

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