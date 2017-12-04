/ Прокуратура потребовала выгнать из верхнеуральской школы участника группового изнасилования

Ранее судимый сторож не имеет права работать с детьми.

39-летнего жителя Верхнеуральского района уволили из местной школы после того, как выяснилось, что он отсидел срок за групповое изнасилование. После прокурорской проверки выяснилось, что мужчина не предоставил справку о погашенной судимости. В соответствии с законодательством РФ, после совершения подобных преступлений работать в тесном контакте с детьми запрещено.



С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района директору образовательной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовые отношения с работником прекращены, должностное лицо, допустившее указанное нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что, кроме того, за нарушение трудового законодательства в отношении директора школы возбуждено дело административном правонарушении, предусмотренном статьей административного кодекса «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».