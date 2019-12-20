Нашелся потерявшийся в Челябинске школьник

В сети появились сообщения, что ребенок жив и здоров.

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В интернете появилась информация о том, что Максим Зеленин нашелся живым. Телеграм-каналы рассказали, что мальчика обнаружили на чердаке, где он спал.

«Мальчик нашелся, он сам пришел к бабушке. В настоящее время с ним беседуют сотрудники ПДН, чтобы установить, где он все это время был и что произошло. Беседы будут также проведены с бабушкой и родителями. Противоправных действий в отношении мальчика совершено не было», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Связаться с мамой Максима повторно не удалось, телефон женщины оказался выключенным.



