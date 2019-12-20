СК начал проверку по факту пропажи 12-летнего челябинца

Максим Зеленин не вернулся домой из школы 19 декабря.

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Следственное управление следственного комитета России по Челябинской области начало доследственную проверку по факту исчезновения 12-летнего Максима Зеленина. Мальчик 19 декабря сел в маршрутку № 39 и после этого его след пропал.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся розыскные мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Максим возвращался из гимназии № 23, последний раз он позвонил маме из маршрутки, которая стояла в пробке в районе цирка. После этого мальчик перестал выходить на связь, его телефон до сих пор выключен.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 8(351)728-57-01; факс 8(351)265-91-10; Телефон доверия: 8(351)265-92-22, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Приметы мальчика: Рост — 160 см, худощавого телосложения. Был одет в удлиненную куртку темно-серого цвета, горнолыжные штаны на несколько тонов светлее. На ногах — черные ботинки, на голове — шапка-балаклава. При себе у ребенка был большой черный рюкзак.