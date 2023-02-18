200 человек эвакуировались из ТК из-за пожара на северо-западе Челябинска

ЧП произошло в отделе детской мебели

Сегодня днем, 18 февраля, на северо-западе Челябинска произошел пожар в торговом комплексе «Карнавал». Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Серьезных последствий удалось избежать не только благодаря оперативности пожарных, но и установленной автоматической системе спринклерного пожаротушения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили горение в отделе детской мебели на втором этаже. Спустя несколько минут возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.