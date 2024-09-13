В Челябинске пройдет презентация фотовыставки «Призма 15/90»

Зрители увидят снимки о Челябинской области и ее жителях

Сегодня, 13 сентября, в парке «Россия — моя история» в Челябинске пройдет закрытая презентация фотовыставки «Призма 15/90», посвященная 15‑летию сайта 1obl.ru и 90‑летию региона. В экспозиции зрители увидят снимки о Южном Урале и его жителях.



На этой фотовыставке показаны жизнь Челябинской области, ее людей и происходившие в ней события. Фотографы ИА «Первое областное» старались ловить живые человеческие эмоции, оставляя частичку своего сердца в каждом кадре.

Зритель увидит фотографии в большом формате, которые развесили в определенном порядке. В зале работы сгруппированы по темам. Фотоальбомы можно будет увидеть и на тач-панелях.

Уже завтра, 14 сентября, посмотреть экспозицию сможет любой желающий. Выставка будет работать до 13 ноября ежедневно с 10:00 до 20:00.