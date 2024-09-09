Главное в снимках — это эмоции: в Челябинске сняли фильм о фотографах

Кино расскажет о переживаниях и работе фотокорреспондентов

В Челябинске сняли фильм о фотографах ИА «Первое областное». Специалисты в своей области честно ответили на вопросы о работе, за что они любят фотографию и что может заставить их плакать.



Вопросы были и простыми, и сложными одновременно. Такими, над которыми пришлось задуматься. Мы узнали, кто такой настоящий фотограф, какие эмоции являются лучшими в кадре, какой ракурс может стать самым интересным, а также выяснили другие нюансы работы фотокорреспондентов.

Все спикеры сошлись на том, что главным в снимке является то, как человек проявляется. Это эмоции от рождения ребенка, спортивных побед и горечи поражений. Например, Виталий Визаулин признался, что может заплакать, увидев на массовом забеге семью, которая держится за руки. Фотокорреспонденты ответили и на вопрос о том, за что они любят фотографию. Кто-то хочет оставить след в истории, а другой через снимки раскрывает свой творческий потенциал.

Фильм покажут на выставке «Призма 15/90» в парке «Россия — моя история». В течение двух месяцев ее работы фотографы будут проводить для посетителей лекции и мастер-классы.

Фотовыставка о Челябинской области и ее жителях будет работать с 14 сентября по 13 ноября в парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00.

