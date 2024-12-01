Историю Южного Урала помогают сохранять проекты ИА «Первое областное»

Ветераны ЧТЗ нашли свои фото на выставке «Призма 15\90»

Пожилой мужчина — грудь в орденах — прикасается ладонью к броне танка. Почти полвека он работал, чтобы сделать технику надежной, маневренной и выносливой.





Таким увидела почетного ветерана ЧТЗ Эдуарда Соболева журналист Марина Власова, когда готовила материал к годовщине Великой Победы. Фотографию Эдуарда Алексеевича выбрали для выставки, посвященной 15-летию сайта 1obl. ru.

Сейчас ветерану 91 год. Рассматривая фотографии, он рассказывал, как десятилетним мальчишкой ждал отца, гнавшего фашистов. До сих пор помнит нехитрые строки, которые отправил папке на фронт:

«С Новым годом, с Новым годом

Поздравляю я тебя.

Бей фашистов метко, ловко,

Чтобы не было врага.

И еще одно желание

Написать тебе хочу —

Приезжай скорей с победой,

Я давно тебя уж жду».

Эдуард Соболев рассказывает, что его письмо разместили во фронтовой газете. Считает, что так и попал вестовым в действующую армию — из-за стихов.

На ЧТЗ пришел в 1960 году. В конструкторском отделе работал начальником бюро испытаний. Собирал испытательные стенды, доводил до совершенства технику, которую выпускал завод.

После Великой Отечественной войны ЧТЗ начал массовое производство сельскохозяйственных тракторов и продолжил выпуск военной техники: БМП, танков. Конструкторы предлагали новинки. А как они будут работать — это была забота Эдуарда Алексеевича и его коллег.

Соболев создал летопись родного конструкторского бюро, где рассказал о плеяде талантливейших инженеров — создателей знаменитых танков ЧТЗ. При его участии открылись десять музеев: заводских, школьных, городских. На выставке военной техники в «Саду Победы» Эдуард Алексеевич, провел 250 экскурсий. Кроме того, он был активным организатором и участником художественной самодеятельности при ДК ЧТЗ. Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

«Спасибо большое, искренне благодарен вам. Я сам создатель многих музеев. Ценю, когда сохраняют историю», — сказал Эдуард Соболев, обращаясь к организаторам «Призма 15\90».





Мощь завода, трудовые будни, шутки коллег и парады Победы вспомнились на выставке почетному ветерану ЧТЗ Николаю Ефимову. Он рассказывает, как попал на предприятие.

«Сначала слесарем пришел. Потом, как увидел работу водителя, все закипело: я не буду слесарем! буду водителем-испытателем! Пришлось окончить кусы ДОСААФ, получил права. 3-й класс, потом 2-й класс... Был в армии, два с половиной года оттрубил в ГДР», — перечисляет Николай Александрович.

Ефимов работал испытателем перспективных видов техники, в основном дорожно-строительной. До того, как продукция будет запущена в серийное производство, ее нужно испытать и понять, насколько корректно она будет работать и отвечать требованиям потребителя. Вот этим и занимался Николай Александрович почти 50 лет.

Одна из почетных задач водителя-испытателя — подготовка раритетной техники для торжественного построения в День Победы а Челябинске. На протяжении 19 лет он проводил легендарный Т-34 на параде по площади Революции.

Готовил технику и к таким мероприятиям, как военно-исторический фестиваль «Уральские герои» и Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». Когда ушел на заслуженный отдых, передал эту миссию молодому поколению.

Николаю Александровичу 71 год. Его синие глаза — в цвет спецовки — смотрят из люка Т-34 с фотографий журналиста Марины Власовой. Почетный ветеран долго стоял перед фото, мысленно проживая мгновения прошлого.





Выставка «Призма 15/90» работала с сентября по ноябрь 2024 года в мультимедийном парке «Россия — моя история». История Южного Урала была представлена в работах фотографов информационного агентства «Первое областное». Мероприятие посвятили 15-летию сетевого издания 1obl. ru. За два месяца выставку посетили 4300 человек.



