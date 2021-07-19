Лидер челябинских коммунистов выдвинулся на выборы депутатов Госдумы

Игорь Егоров подал документы по Металлургическому одномандатному округу

Лидер региональных коммунистов Игорь Егоров подал документы в 190 округ по Металлургическому району. Действующий депутат Законодательного Собрания Челябинской области Игорь Егоров выдвинулся на выборы депутатов Госдумы. Об этом сегодня, 19 июля, сообщила пресс-служба окружной избирательной комиссии Челябинской области.

Однопартиец Егорова Владимир Казанцев также подал документы по Металлургическому округу.

Коллега Егорова по Законодательному Собранию Василий Швецов подал документы в избирательную комиссию 189 округа для выдвижения на выборы в Госдуму. Председатель комитета Законодательного Собрания по регламенту и депутатской этике, Василий Швецов представляет фракцию «Справедливая Россия». От нее он и выдвинулся в Челябинском одномандатном избирательном округе.

По Магнитогорскому округу приняли документы беспартийного самовыдвиженца Сергея Торопова.