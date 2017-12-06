/ Владимир Путин разрешил закрытым городам получать статус ТОСЭР

Новые резиденты появятся на территории Озерска, Снежинска и Трехгорного.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании территорий опережающего развития в закрытых городах. Это стало возможным после выступления главы Челябинской области с соответствующей инициативой. Практика ТОСЭР уже реализуется в моногородах региона, однако для «запреток» прежде она была недоступна.



Ряд серьезных инвесторов ждали положительного решения, чтобы приступить к реализации своих инвестпроектов. Группа депутатов Государственной Думы от Челябинской области была встроена в эту работу, выступала «локомотивом» внесения изменений в существующее законодательство, которые сняли юридические противоречия и позволили «закрытым» городам претендовать на получение статуса ТОСЭР. — отмечал ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Напомним, теперь статус ТОСЭР смогут получить «закрытые» города на Южном Урале. Согласно закону о ТОСЭР, отдельным территориям РФ предоставляется целый ряд льгот, в том числе сниженные налоги на прибыль, имущество и землю, а также льготный режим подключения к объектам инфраструктуры и льготные ставки по арендной плате.