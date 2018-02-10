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/ Челябинская область заняла первое место в России по числу ТОСЭР

Челябинская область заняла первое место в России по числу ТОСЭР

Регион сравнялся по этому показателю с Татарстаном.
сегодня в 12:08
  |  Общество

Накануне стало известно о том, что два закрытых южноуральских города получили статус территорий опережающего развития. Ими стали Снежинск и Озерск. Теперь по этому показателю регион раздели первое место с Татарстаном. У обоих субъектов по четыре ТОСЭР.

Создание ТОР «Снежинск» и «Озерск» будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО город Снежинск, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций. — сообщили сайту «Первый областной» в правительстве региона.

Напомним, два закрытых южноуральских города первыми получили статус территорий опережающего развития. Озерск и Снежинск вошли во всероссийскую программу поддержки моногородов. Ранее статус ТОСЭР в Челябинской области получили Верхний Уфалей и Бакал.

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