Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.67 +0.72 70.77 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральские «запретки» получили статус ТОСЭР

Южноуральские «запретки» получили статус ТОСЭР

Озерск и Снежинск получили право модернизироваться по программе поддержки моногородов.
сегодня в 10:39
  |  Общество

Два закрытых южноуральских города первыми получили статус территорий опережающего развития. Озерск и Снежинск вошли во всероссийскую программу поддержки моногородов. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте кабинета министров. Нормативы фиксируют границы ТОСЭР, допустимые виды экономической деятельности, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов.

Я по-настоящему удовлетворен положительным решением Правительства Российской Федерации, которое предоставляет статус территорий опережающего развития нашим крупнейшим ЗАТО — Озерску и Снежинску. Это, безусловно, удача, но удача хорошо подготовленная, решенная в результате совместных пошаговых действий Правительства Челябинской области, Госкорпорации «Росатом», наших коллег из федерального Минэкономразвития, муниципальных властей и руководства градообразующих предприятий. Это решение важно, прежде всего, для жителей городов и тех инвесторов, которые готовы приступить к реализации проектов в статусе резидентов ТОСЭР. Уверен, что совместными усилиями мы сможем в полной мере использовать новые возможности для привлечения инвестиций, создания новых производств с высококвалифицированными рабочими местами, с достойной зарплатой и гарантированным соцпакетом. Все этапы этого процесса мы будем контролировать, а также продолжим работу с целью получения статуса ТОСЭР другими моногородами Челябинской области. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что по оценке Минэкономразвития России, создание ТОСЭР «Снежинск» привлечет около 5 миллиардов рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано более 900 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 3,3 миллиардов рублей. Создание ТОСЭР «Озерск» обеспечит привлечение более 8,5 миллиардов. В результате реализации 29 инвестиционных проектов будет создано более 1 тысячи рабочих мест. Налоговые поступления составят около 2,7 миллиардов рублей.

Напомним, ранее статус ТОСЭР в Челябинской области получили Верхний Уфалей и Бакал.

Общество
«Уфалейский трикотаж» даст старт развитию Верхнего Уфалея в статусе ТОСЭР
26.12.2017
«Уфалейский трикотаж» даст старт развитию Верхнего Уфалея в статусе ТОСЭР
Политика
Владимир Путин разрешил закрытым городам получать статус ТОСЭР
06.12.2017
Владимир Путин разрешил закрытым городам получать статус ТОСЭР
Общество
Закрытые города Южного Урала получат право претендовать на статус ТОСЭР
23.11.2017
Закрытые города Южного Урала получат право претендовать на статус ТОСЭР
Общество
Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР по решению Правительства
20.11.2017
Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР по решению Правительства
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Инвестиции или пирамида? Челябинцы остались без денег из-за финансовых махинаций
сегодня в 20:13
Инвестиции или пирамида? Челябинцы остались без денег из-за финансовых махинаций
Общество
Начальника ДК в Челябинской области поймали на даче взятки
сегодня в 18:57
Начальника ДК в Челябинской области поймали на даче взятки
Общество
Снизить стоимость проезда до 20 рублей обязали маршрутчиков в Челябинской области
сегодня в 18:23
Снизить стоимость проезда до 20 рублей обязали маршрутчиков в Челябинской области
Происшествия
Погибший в Челябинской области подросток мог состоять в «группах смерти»
сегодня в 18:17
Погибший в Челябинской области подросток мог состоять в «группах смерти»
Политика
Самым богатым кандидатом в президенты оказалась Ксения Собчак
сегодня в 18:02
Самым богатым кандидатом в президенты оказалась Ксения Собчак
Происшествия
Пьяный бесправник собрал 6 автомобилей на правом берегу Магнитогорска
сегодня в 17:35
Пьяный бесправник собрал 6 автомобилей на правом берегу Магнитогорска
Происшествия
15-летняя девочка пропала в Челябинской области
сегодня в 17:17
15-летняя девочка пропала в Челябинской области
Общество
Образовательная «Весна» ждет учащуюся молодежь Магнитогорска
сегодня в 17:03
Образовательная «Весна» ждет учащуюся молодежь Магнитогорска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна