/ Южноуральские «запретки» получили статус ТОСЭР

Озерск и Снежинск получили право модернизироваться по программе поддержки моногородов.

Два закрытых южноуральских города первыми получили статус территорий опережающего развития. Озерск и Снежинск вошли во всероссийскую программу поддержки моногородов. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте кабинета министров. Нормативы фиксируют границы ТОСЭР, допустимые виды экономической деятельности, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов.

Я по-настоящему удовлетворен положительным решением Правительства Российской Федерации, которое предоставляет статус территорий опережающего развития нашим крупнейшим ЗАТО — Озерску и Снежинску. Это, безусловно, удача, но удача хорошо подготовленная, решенная в результате совместных пошаговых действий Правительства Челябинской области, Госкорпорации «Росатом», наших коллег из федерального Минэкономразвития, муниципальных властей и руководства градообразующих предприятий. Это решение важно, прежде всего, для жителей городов и тех инвесторов, которые готовы приступить к реализации проектов в статусе резидентов ТОСЭР. Уверен, что совместными усилиями мы сможем в полной мере использовать новые возможности для привлечения инвестиций, создания новых производств с высококвалифицированными рабочими местами, с достойной зарплатой и гарантированным соцпакетом. Все этапы этого процесса мы будем контролировать, а также продолжим работу с целью получения статуса ТОСЭР другими моногородами Челябинской области. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что по оценке Минэкономразвития России, создание ТОСЭР «Снежинск» привлечет около 5 миллиардов рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано более 900 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 3,3 миллиардов рублей. Создание ТОСЭР «Озерск» обеспечит привлечение более 8,5 миллиардов. В результате реализации 29 инвестиционных проектов будет создано более 1 тысячи рабочих мест. Налоговые поступления составят около 2,7 миллиардов рублей.

Напомним, ранее статус ТОСЭР в Челябинской области получили Верхний Уфалей и Бакал.

