«Перед лицом угроз мы едины» — Алексей Текслер поставил задачу мобилизовать все управленческие ресурсы

Губернатор подчеркнул, что от всех руководителей требуется полная командная работа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе аппаратного совещания обратился к своим подчиненным, главам муниципалитетов и депутатам. Он потребовал повышенного внимания к южноуральцам и сплоченности в работе.

«Наша страна испытывает большое внешнее давление: политическое, экономическое, информационное. Уже сейчас понятно, что это надолго. И тем важнее сейчас показать, что перед лицом угроз мы едины. Сплотиться вокруг президента. Обращаюсь сейчас к своим заместителям, министрам, главам муниципалитетов, Законодательному собранию области, ко всем муниципальным депутатам: прошу от вас полной отдачи, повышенной вовлеченности, оперативной реакции на проблемы, а главное — повышенного внимания к людям, сложностям, которые будут возникать в это непростое время. Рубикон, как говорится, пройден, кто в таком режиме работать не готов, просьба сказать об этом сейчас. Нам нужна полная командная работа, мобилизация всех управленческих ресурсов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона дал ряд поручений в сфере экономики и бюджетных инвестиций.