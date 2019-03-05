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/ Девятнадцатилетней девушке, воспитывающей четырех детей, окажет помощь Владимир Бурматов

Девятнадцатилетней девушке, воспитывающей четырех детей, окажет помощь Владимир Бурматов

Депутат обеспечит материальную и социальную поддержку.
сегодня в 16:47
  |  Общество

Кристине Нестерук всего 19 лет, а она уже стала настоящей главой большой семьи. Мать бросила своих детей и Кристине пришлось растить не только собственного грудного ребенка, но и трех братьев: шести, тринадцати и шестнадцати лет. С просьбой о лишении ее пьющей матери родительских прав девушка обратилась в одно из ток-шоу на федеральном канале. Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов взялся помочь семье с решением вопроса об опеке, а также помочь им материально.

Сразу после выхода программы, со мной связался депутат Госдумы Владимир Бурматов. Я ему подтвердил, что такая проблема существует, доложил, какие мы действия предпринимаем для ее решения, какая нам нужна помощь. История с лишением матери родительских прав очень долгая, займет не менее полугода, потом еще столько же времени необходимо для того, чтобы оформить опеку для Кристины, нам действительно нужна помощь в этом. Мы переговорили с Владимиром Бурматовым, и он пообещал отправить представителей, и сегодня этот вопрос начал действительно решаться. — отметил глава Брединского района Сергей Воробьев.

К девушке, проживающей в Брединском районе приехали волонтеры, которые привезли им необходимые вещи. Особенно девушка была рада новой газовой плите.

Старую плиту сломала мать, у нее толком не работали конфорки, духовка была неисправна, она пропускала газ, это было просто небезопасно. А готовить приходится много, посмотрите, сколько нас, очень неудобно было. — отмечает Кристина Нестерук.

Дом ей помогали обустраивать соседи, поскольку мать приобрела старый, разваливающийся дом на средства материнского капитала. Жители близлежащих домов не раз заступались за девочку, когда ее мать приезжала, чтобы забрать 13-летнего сына-инвалида. Костю ей хочется забрать, чтобы получать пособия, считает Кристина. Поэтому она и просит о помощи с оформлением опеки над братьями.

Мы попросили главу Брединского района оформить все необходимые документы. Предполагаем по опыту, что решение вопроса опекунства займет немало времени, будем держать его на контроле. Уже сейчас мы приняли решение помогать семье Кристины, девушка на себя взяла большую ношу, и, безусловно, ей нужна помощь. Сейчас решили несколько первостепенных для нее вопросов: с бытовыми проблемами, с нехваткой денежных средств, будем и дальше поддерживать девушку. — прокомментировал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Парламентарий подчеркнул, что будет помогать девушке. В будущем, когда она получит образование, Владимир Бурматов пообещал помочь ей с трудоустройством.

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