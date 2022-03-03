Челябинцы простились с погибшим на Украине танкистом

Константин Глушков будет похоронен на Градском кладбище

3 марта в Челябинске прошло прощание с погибшим в ходе специальной операции РФ на Украине офицером мотострелковых войск РФ Константином Глушковым. Родные и близкие простились с танкистом в траурном зале больницы ЮУЖД на улице Доватора.



Как сообщало ранее ИА «Первое областное», информацию о гибели выпускника Челябинского танкового училища Константина Глушкова накануне подтвердили в правительстве региона.

Проводить в последний путь выпускника Челябинского танкового училища пришли родственники и сослуживцы погибшего.

Депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев после церемонии прощания заявил, что намерен выступить с инициативой назвать одну из улиц Челябинска именем Глушкова. Танкист будет похоронен на кладбище «Градский Прииск».

У Константина Глушкова остались трое детей. Дети приехали в Челябинск из Рязани попрощаться с отцом. Оба сына — кадеты, они планируют стать военными, как отец и дед.

Виталий Визаулин