Владимир Путин: «Российский народ гордится своей армией и флотом»

Глава государства открыл форум «Армия −2022»

Президент Владимир Путин принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» и Армейских международных играх-2022. На церемонии открытия форума глава государства подчеркнул, как российский народ гордится своей армией и флотом. Владимир Путин сделал ряд заявлений, передает пресс-служба Кремля.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» стартовал сегодня в подмосковной Кубинке. На нем представлены самые передовые образцы вооружения, военной и специальной техники, а также разработки в области искусственного интеллекта. Среди гостей форума — представители нескольких десятков стран мира.

На открытии форума выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что российский народ гордится своей армией и флотом, их профессионализмом и мужеством. Глава государства также пояснил, что во все времена наши армия и флот надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам. Владимир Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине российские военные с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию и за мирную жизнь в ДНР и ЛНР.

«Четко выполняют все поставленные задачи — шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — заявил президент.

Также Владимир Путин сделал ряд заявлений. Среди них:

РФ ценит, что у нее много союзников и единомышленников на разных континентах, они не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь;

Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение, от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА;

Многие образцы перспективных вооружений РФ на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам;

Развивая широко военно-техническое сотрудничество, можно обеспечить надежную безопасность сотрудничающих стран и мира;

Необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать неонацизму, русофобии и расизму.

Напомним, делегацию Челябинской области на форуме «Армия-2022»возглавил губернатор Алексей Текслер. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Южного Урала представили свою продукцию и разработки на специальном стенде.