Губернатор Челябинской области возглавил делегацию региона на форуме «Армия‑2022»

Предприятия Южного Урала представили новые разработки в парке «Патриот»

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2022», где предприятия оборонно-промышленного комплекса России представят передовую продукцию. На форуме работает большая делегация от Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.

На выставочных площадках в парке «Патриот» представлены возможности Южного Урала в сфере оборонно-промышленного комплекса. В рамках форума состоится подписание соглашения между правительством Челябинской области и АО «Новикомбанк», а также между правительством Челябинской области, акционерным обществом «Мосэлектронпроект» и акционерным обществом «Челябинский радиозавод „Полет“».

Кроме того, Алексей Текслер примет участие в официальной церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Челябинская область на форуме представлена коллективным стендом, организатором которого выступает Агентство международного сотрудничества Челябинской области. Инновационные разработки на стенде представляют ООО «Завод СпецАгрегат», ООО «ДСТ-Урал», ООО «Второе дыхание ТМ» и ООО ТК «Велес».

На форуме также будет представлена продукция научно-производственного объединения «Электромашина», компании «Уралмеханика», АО «Соединитель», автозавода «Урал» и других предприятий области.