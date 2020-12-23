Владимир Путин проведет заседание Госсовета и Совета по нацпроектам

Участие в заседании примут губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Сатки Александр Глазков

Сегодня, 23 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания будут обсуждены национальные цели развития до 2030 года, а также показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц. Участие в заседании примут губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Саткинского района Александр Глазков, которые уже вылетели в Москву.

«То есть, по сути, мы будем увязывать те задачи, которые стоят перед правительством и главами субъектов, и вырабатывать показатели и критерии, как мы будем оценивать работу губернаторов»,— сообщил изданию ТАСС помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Напомним, в минувший понедельник, 21 декабря, Владимир Путин подписал указ об обновленном составе Государственного совета, в который вошли 104 человека, включая вышеупомянутых Алексея Текслера и Александра Глазкова.