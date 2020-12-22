Александр Глазков примет участие в первом заседании нового Госсовета

Глава Саткинского района признается, что назначение в совещательный орган стало для него неожиданностью

22 декабря глава Саткинского района Александр Глазков вылетел в Москву для участия в первом заседании обновленного состава Госсовета при Президенте РФ. Напомним, накануне стало известно, что он стал одним из двух глав российских муниципалитетов, включенных в этот совещательный орган.



Связаться с Александром Глазковым в связи с его отъездом не удалось. Однако в пресс-службе администрации Саткинского района передают, что новость о назначении стала для главы неожиданностью.

«Для меня такое назначение впервые. Рад, что Саткинский район заметили, акцентировали внимание на его развитии, благоустройстве. Я думаю, что это заслуга не только моя, я работаю в команде неравнодушных к нашему краю людей. Мы стараемся двигаться по особенному пути — создаем для жителей современные урбанистические условия, реализуем совместные с Челябинской областью проекты по различным направлениям: культуре, благоустройству, перевооружению коммунальной инфраструктуры. Мне нравится, какой вектор развития взяла Челябинская область под руководством Алексея Текслера. Думаю, что, представляя интересы жителей Южного Урала на Федеральном уровне, отстаивая их, мы сможем достичь немалых успехов, необходимо лишь грамотно вместе работать и идти вперед, как мы это делали и раньше», — передали «Первому областному» информагентству слова Александра Анатольевича.

Добавим, пока неизвестно, в состав какой комиссии войдет чиновник с Южного Урала. По всей видимости, это станет ясно 23 декабря, на первом заседании.

В пресс-службе губернатора Челябинской области подтвердили, что Алексей Текслер также готовится к заседанию. Он должен выступить с докладом как руководитель рабочей группы «Экономика и финансы». Известно также, что темой первой встречи обновленного Госсовета станут национальные цели развития до 2030 года.