Губернатор Челябинской области и глава Саткинского района будут вместе работать в новом Госсовете

Владимир Путин обновил состав совещательного органа, в который вошли Алексей Текслер и Александр Глазков

Текст соответствующего указа главы государства был опубликован 21 декабря на портале правовой информации. В состав Совета вошли более сотни государственных деятелей — от руководителей муниципальных образований до первых лиц партийных фракций Госдумы, аппарата правительства Российской Федерации. Но основной костяк составляют, как и прежде, губернаторы. Руководить Советом будет сам президент.



Напомним, весной 2020 года Алексей Текслер уже был назначен руководителем рабочей группы «Экономика и финансы» этого совещательного органа. Глава государства еще в 2018 году создал внутри Госсовета 16 профильных групп по работе над разными темами. Основными задачами губернатора Южного Урала и его товарищей по группе были анализ правоприменительной практики по разным направлениям, оценка результатов реализации региональных проектов, выявление в субъектах федерации лучших практик государственного и муниципального управления.

По предварительным данным, это же место во главе рабочей группы Алексей Текслер сохранил и после публикации нового указа с поименным перечислением всех участников Совета при Президенте РФ.

Добавим, кроме Текслера Челябинскую область в Госсовете нового состава представляет глава Саткинского района Александр Глазков.