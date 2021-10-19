Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение

Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в рамках пресс-конференции предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, об этом сегодня, 19 октября, сообщило РИА «Новости».

Предложение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В некоторых регионах, по мнению чиновника, нерабочие дни должны начаться еще раньше — с 23 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Татьяны Голиковой, а также поручил подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса.

Также зампредседателя правительства выдвинула ряд других антиковидных предложений:

— после 7 ноября крайне аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней;

— перевести непривитых старше 60 лет на «удаленку» на месяц;

— предоставить сотрудникам 2 выходных для вакцинации;

— обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений;

— централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров.