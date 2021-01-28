В Москве стартовал суд по делу соратника Михаила Юревича

Экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову огласили обвинительное заключение

28 января Московский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой. Оба, напомним, обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. Корни же начавшегося процесса — в уголовном деле бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Следствие считает Белоусова и Бутакову замешанными в получении рекордной взятки в 3,4 миллиарда рублей от дорожно-строительной организации. Взамен ОПГ, по версии сотрудников СК РФ, обеспечила холдинг госконтрактами по ремонту и строительству дорог в Челябинске и области на еще более внушительную сумму.



Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, на первом заседании было только оглашено обвинительное заключение. Следующее назначено на 26 февраля 2021 года.

Дело Бутаковой и Белоусова рассматривает именно Московский горсуд, так как, по версии следствия, преступление было совершено в столице. По этой причине осенью 2020 года дело отказался рассматривать Челябинской областной суд.