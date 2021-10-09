В пострадавшем от летних пожаров карталинском селе не смогли выбрать главу

Конкурс на должность первого лица Еленинского поселения признан не состоявшимся

Депутаты Еленинского сельского поселения, чьи поселки летом пострадали от лесных пожаров, сорвали проведение конкурса на соискание должности главы села. Из десяти сельских парламентариев двое проигнорировали заседание, на котором должны были голосовать за кандидатов, еще трое испортили бюллетени, сообщил Первому областному информагентству глава Карталинского района Анатолий Вдовин.



Напомним, прежний глава Еленинского поселения Виталий Демарев подал в отставку в конце июня 2021 года. Исполнять обязанности первого лица осталась Татьяна Костик. Под ее началом поселки Еленинского поселения встретили июль. Как сообщало Первое областное информагентство, 8-9 июля масштабные лесные пожары взяли населенные пункты Карталинского района в настоящую осаду. Огонь прорвался на территорию поселков Джабык и Запасное (оба входят в состав Еленинского поселения), было уничтожено несколько десятков жилых домов и строений, погиб один человек, несколько сотен людей остались без крова.

Ситуация в поселении, несмотря на активную помощь области и даже федерального бюджета, остается сложной. На должность главы к 7 октября, дате финала объявленного конкурса, претендовали три человека: бывший сотрудник районной администрации Валерий Ишмаметьев, экс-участковый Еленинки Сергей Коркин (на сегодня — работник Новокаолинового ГОКа) и сотрудник того же горнообогатительного предприятия Иван Акмаев. По словам Анатолия Вдовина, в день конкурса на заседание сельсовета собрались только восемь из десяти депутатов. Три голоса было отдано было отдано за Ивана Акмаева, два — за Сергея Коркина. Трое депутатов испортили свои бюллетени. В итоге конкурс был признан не состоявшимся.

«Территория сложная, Еленинка — крупнейшее в районе поселение кроме собственно Карталов. Действующая и. о. главы Татьяна Костик на конкурс даже не заявлялась, вообще главы тут, увы, не задерживаются. А сейчас предстоит очень много работы: следить за судьбой погорельцев, контролировать строительство запланированного в Джабыке ФОКа, дороги из Джабыка в Нагайбакский район. Считаю, что сорвавшие конкурс депутаты поступили безответственно: поселению нельзя в такие дни оставаться без руководителя исполнительной власти. Но закон есть закон. Пока будем справляться своими силами, вскоре объявим новый конкурс», — рассказал Первому областному информагентству Анатолий Вдовин.