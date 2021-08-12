В «Минченко консалтинг» снова назвали Текслера самым устойчивым губернатором в УрФО

Поводом для федеральных политологов стали визиты в Челябинскую область Владимира Путина и Елены Шмелевой

Глава холдинга «Минченко консалтинг», известный российский политолог Евгений Минченко, в очередной раз объявил Алексея Текслер самым политически устойчивым губернатором Уральского федерального округа. Заметка об этом выпущена в телеграм-канале компании.



«Он (Алексей Текслер. — Прим. ред.) умело использует предвыборную повестку и свой статус лидера регионального списка „Единой России“, чтобы лоббировать интересы региона и добиться „зеленого света“ на реализацию масштабных проектов в Челябинской области», — заявляет Евгений Минченко.

Поводов для этого два. Как сообщало Первое областное информагентство, в минувшую пятницу, 6 августа, регион принимал президента России Владимира Путина: глава государства тогда осмотрел пострадавшие от лесных пожаров земли на юге области, а затем провел по ВКС совещание, посвященное борьбе с огненной стихией. В «Минченко консалтинг» оценили это как «пример эффективной борьбы с чрезвычайной ситуацией». Кроме того, в холдинге полагают, что Текслер заручился поддержкой Путина по проекту создания межвузовского (по сути — международного) университетского кампуса в Челябинске. Собственно, именно созданию кампуса был посвящен визит в Челябинск руководителя образовательного центра «Сириус» — сопредседателя штаба ОНФ Елены Шмелевой.

«Ее экспертное одобрение — знак того, что президент проектом заинтересовался и дал добро на его реализацию. Предвыборное турне Шмелевой отличается своей избирательностью. В ее программу попадают регионы, где ожидается прорывное развитие, и контроль за ними президент поручает только кругу своих доверенных лиц», — утверждает Евгений Минченко.