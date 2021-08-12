«Мегафон» запустил технологию передачи звонков через 4G на федеральном уровне

Ранее мобильную связь обеспечивали 2G и 3G

Мобильный оператор «Мегафон» на федеральном уровне запустил технологию по передаче голосовой мобильной связи через 4G (LTE) — Voice over LTE (VoLTE). Ранее передачу звонков обеспечивали технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE при его появлении в 2009 году был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету.

Впервые «Мегафон» запустил VoLTE в 2016 году в Москве. На федеральный уровень технология вышла после внедрения ее весной 2021 года в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях. По прогнозам компании, новым стандартом голосовой связи в скором времени будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G.

Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов. Кроме Москвы и Московской области, технология активно набирает оборот в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов.

«„Мегафон“ всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она дает более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты все чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за 5 лет существования технологии в Москве голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи, и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE несовместим», — комментирует директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона» Валентин Полозенко.

Отметим, что VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет-трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу. Также звонки по VoLTE возможны с абонентами любых операторов. Если собеседник тоже использует эту технологию, качество голосовой связи будет лучше. Время установления соединения составляет две секунды. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек сотовой связи в устройстве.