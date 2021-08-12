Агрофирма «Ариант» взяла курс на повышение качества племенного поголовья

В Челябинскую область привезли 1200 свиней элитных пород из Канады

Для сохранения и поддержания племенной структуры поголовья агрофирма «Ариант» приобрела в Канаде 1200 свиней элитных пород. Возможность обновления генетики дает холдингу неоспоримые преимущества в поддержании высокого качества племенных животных, сообщает пресс-служба агрофирмы.





Поставщик элитных пород — компания Genesus — стратегический партнер агрофирмы «Ариант», мировой лидер в сфере свиной селекции. На породах дюрок, йоркшир и ландраc базируется современное свиноводство. Эти породы имеют не только отличные показатели продуктивности, но и высокий статус здоровья, что в современных рыночных условиях имеет важное значение в увеличении объема производства и повышении качества выпускаемой продукции.

Ввоз животных был произведен в строгом соответствии с едиными ветеринарно-санитарными требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю. Животных привезли авиарейсом Канада — Челябинск.





На сегодняшний день агрофирма «Ариант» владеет одиннадцатью крупнейшими автоматизированными и оснащенными европейским оборудованием свинокомплексами единовременного содержания более 800 000 голов.

«Первых породистых свиней завезли в племенные репродукторы агрофирмы „Ариант“ еще в 2013 году. Их также приобретали у признанного во всем мире лидера сегмента — компании Genesus. Спустя пять лет для улучшения генетических ресурсов поголовье пополнили новой партией. Сегодня в свинокомплексы „Ариант“ прибыли 900 свинок и 300 хряков. Заграничные породы, как известно, выносливее и крупнее наших, они обладают необычайно высокой скоростью роста, у них более тонкое строение костяка и выраженные мясные формы», — рассказывает заместитель генерального директора по свиноводству Ольга Афиногентова.

Совершенствование племенного животноводства — это основа успешной работы отрасли. Для агрофирмы «Ариант» это в первую очередь возможность улучшить качество продукции, повысить ее экологичность, а также увеличить объемы производства и повысить конкурентоспособность продукции.

Агрофирма «Ариант» является лидером по производству мясной продукции в Уральском регионе. Ее успех можно описать семью слагаемыми: производство зерна, производство комбикормов, свиноводство, переработка мяса, торговля в собственной фирменной сети, а также профессиональная команда и современные и инновационные технологии. Все это — принцип замкнутого производственного цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети фирменных магазинов. Это позволяет компании строго контролировать каждый этап производства — от поля до прилавка — и формировать самостоятельную ценовую политику.

«Ариант» — современная быстроразвивающаяся группа компаний, активно внедряющая инновационные методы в производственные процессы, ведущая постоянный поиск новых технологий для повышения качества выпускаемой продукции и в тоже время сохраняющая максимальную открытость для потребителя. В состав ГК входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. В 2020 году на рынок поступило более 90 млн бутылок вина и более 92 тыс. тонн мясной продукции.